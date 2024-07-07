أردوغان يفتح النار: "يويفا" طرد منتخب تركيا

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشدة بسبب قراره بإيقاف اللاعب التركي ميريح ديميرال لمبارتين، وذلك خلال عودة أردوغان من زيارته الخاطفة للعاصمة الألمانية برلين لحضور مباراة ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بين منتخب تركيا ومنتخب هولندا، مساء السبت، والتي انتهت بهزيمة تركيا بهدفين مقابل هدف.

ونقلت وكالة أنباء أناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله خلال حديث مع صحافيين على متن الطائرة الرئاسية: بصراحة، ألقت عقوبة الإيقاف لمبارتين التي فرضها يويفا ضد ميريح (ديميرال)، ظلالا ثقيلة على البطولة. هذا غير مبرر، إنه قرار سياسي بحت.

وأضاف أردوغان "70 عاما" أن العقوبة ضد لاعب خط الدفاع ديميرال الذي أدى تحية "سياسية" مثيرة للجدل في دور الـ16 خلال مباراة منتخب بلاده ضد منتخب النمسا، لا يمكن اعتبارها رياضية، وقال: في الواقع، إنها عقوبة موجهة لتركيا كأمة. ورأى أردوغان أن منتخب بلاده لم يتأثر بذلك، وقال: لقد رد فريقنا الوطني على الظلم الذي لحق به بلعب كرة قدم رائعة في الملعب.

وقبل عودته، زار الرئيس التركي اللاعبين في غرفة الملابس، وصافحهم وواساهم بعد الخروج من ربع النهائي. وقال أردوغان للاعبين: أهنئكم جميعًا. حتى وإن سجلنا هذه النتيجة اليوم، فأنتم أبطالنا. وصافح الرئيس اللاعب الموقوف ديميرال، كما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكانت الضجة التي أثيرت حول أداء هذه التحية من جانب لاعب المنتخب التركي ديميرال منتصف الأسبوع الماضي، تسببت في تأجيج الوضع بشكل إضافي قبل مباراة تركيا وهولندا في برلين مساء السبت.

وكان لاعب المنتخب التركي ديميرال أدى هذه التحية خلال احتفاله بهدفه الثاني في مباراة النمسا ضمن منافسات دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمباراتين.





وأثار قرار يويفا غضبا في تركيا، وكانت جماعات ألتراس تركية دعت المشجعين إلى إظهار هذه التحية في ملعب الاستاد الأولمبي في برلين.

وكانت تركيا استدعت السفير الألماني في أنقرة على خلفية الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها لديميرال، وهو ما أكدته أيضا وزارة الخارجية الألمانية مساء يوم الأربعاء الماضي.