إحصائية "كارثية" لموهبة ريال مدريد

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قدم إندريك، لاعب ريال مدريد والبرازيل، تمريرة واحدة صحيحة خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي، يوم الأحد، في ربع نهائي كوبا أميركا 2024.

وشارك المهاجم البالغ من العمر "18 عاما" أساسيا ولعب 90 دقيقة، ودفع به المدرب ليكون بديلا لفينيسيوس جونيور الموقوف، لكنه لم يظهر إلا في لقطات قليلة جدا خلال المباراة.

وبحسب "أوبتا"، قدم أندريك 5 تمريرات خلال المباراة التي شهدت تأهل الأوروغواي إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، وكانت تمريرة واحدة صحيحة فقط من قبل اللاعب الذي سينضم إلى الفريق الأول لريال مدريد الموسم المقبل.