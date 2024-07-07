النصر يتعاقد مع الهداف التاريخي علي مبخوت

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تعاقد نادي النصر، يوم الأحد، مع علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري الإماراتي لكرة القدم ومنتخب بلاده.

وأعلن النصر عبر حسابه في منصة "إكس " ضمّ مبخوت (34 عاماً)، وكتب: السابعة بتوقيت النصر. الهداف التاريخي للإمارات نصراوي. في إشارة إلى اللاعب الذي اشُتهر بارتداء الرقم 7.

وكان الجزيرة ودّع مبخوت في يونيو الماضي بعد 20 عاماً في صفوفه، بعدما لعب في فرقه السنية منذ 2004 وصعد للفريق الأول في 2008.

ويُعد مبخوت الهداف التاريخي للجزيرة بـ259 هدفاً في مختلف البطولات، وهداف الدوري بـ218 هدفاً، كما يتصدّر ترتيب هدّافي منتخب "الأبيض" بـ85 هدفاً في 111 مباراة.

تُوّج هدافاً لكأس آسيا 2015 في أستراليا بخمسة أهداف، من بينها هدفه أمام البحرين بعد مرور 14 ثانية، وهو الأسرع في تاريخ البطولة.

وحقق لقب الدوري ثلاث مرات، كما الكأس المحلية ثلاث مرات وكأس الرابطة مرة والكأس السوبر المحلية مرة.

وخرج مبخوت من حسابات البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات، ولم يستدعه إلى قائمته في الجولات الأربع الأخيرة لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 التي تأهّل "الأبيض" منها إلى البطولة الآسيوية مباشرةً والدور الثالث من التصفيات المونديالية.