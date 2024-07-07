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تدخل كروس على بيدري

بيدري يرد على توني كروس

برلين - د ب أ
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تحدث بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا لأول مرة عن انتهاء مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بسبب الإصابة، مؤكدا أنه يتقبل اعتذار الألماني توني كروس الذي تسبب في إصابته بالركبة.

وخرج لاعب برشلونة مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من توني كروس خلال المباراة، التي حسمها منتخب إسبانيا بالفوز بنتيجة 1-2 بعد اللجوء للشوطين الإضافيين.

كروس يطمئن على إصابة بيدري
كروس يطمئن على إصابة بيدري

ورد بيدري عبر "إنستغرام"، يوم الأحد، على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.

وقال بيدري لنجم ريال مدريد السابق كروس الذي أعلن اعتزاله: شكرا توني كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد.

وأكد بيدري أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا حيث تستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء.

وأوضح بيدري: جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا.

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وأختتم: لقد حان دوري للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، ودعم الجماهير هائل، إلى الأمام يا إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

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