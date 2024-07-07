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الكولومبي خاميس رودريغيز أمام بنما

كوبا أميركا.. خاميس يعادل رقم ميسي القياسي

واشنطن - د ب أ
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واصل النجم الكولومبي خاميس رودريغيز توهجه في النسخة الحالية لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، بعدما قاد بلاده للصعود للدور قبل النهائي في البطولة، على حساب منتخب بنما.

وأحرز خاميس هدفا من ركلة جزاء وقام بصناعة هدفين، ليقود كولومبيا لاكتساح بنما 5-صفر، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، في دور الثمانية للمسابقة.

خاميس سجل وصنع الهدفين الأول والثالث لكولومبيا
خاميس سجل وصنع الهدفين الأول والثالث لكولومبيا

وبخلاف الهدف الذي أحرزه، فقد صنع خاميس الهدفين الأول والثالث، اللذين أحرزهما جون كوردوبا ولويس دياز على الترتيب، ليصل إجمالي تمريراته الحاسمة في النسخة الحالية إلى 5 تمريرات.

وتساوى خاميس مع الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، الذي يحمله الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة في النسخة الماضية بالبرازيل عام 2021، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

ومازالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في صفوف ساو باولو البرازيلي، للانفراد بالرقم القياسي، حال قيامه بتمريرة حاسمة خلال لقاء الفريق بالدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة البرازيل وأوروغواي، التي تقام في وقت لاحق بدور الثمانية في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض خاميس لقاء آخر بخلاف مباراة قبل النهائي، حيث بإمكانه اللعب في النهائي حال فوز كولومبيا في المربع الذهبي، أو في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حال خسارة منتخب بلاده.

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ويسعى خاميس أيضا لقيادة منتخب كولومبيا للحصول على ترتيب أفضل من المركز الثالث الذي حصل عليه مع الفريق بنسخة عام 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

يذكر أن منتخب كولومبيا توج بكوبا أميركا عام 2001، التي استضافتها ملاعبه آنذاك.

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