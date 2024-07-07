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فرحة الهدف الثاني

هولندا تضرب موعداً مع إنجلترا في نصف نهائي كأس أوروبا

برلين - د ب أ
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قلب منتخب هولندا الطاولة على نظيره التركي وهزمه بنتيجة1 - 2 مساء يوم السبت، ليتأهل للدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا.

لم يحافظ منتخب تركيا على تقدمه بهدف في الشوط الأول سجله صامت آكايدين في الدقيقة 35.

بل أدرك منتخب هولندا التعادل بهدف سجله مدافعه ستيفان دي فراي في الدقيقة 70.

وبعد ست دقائق انتزع الطواحين أبطال أوروبا 1988 التأهل بهدف ذاتي سجله اللاعب التركي ميرت مولدور بالخطأ في مرماه.

وسيلعب منتخب هولندا في الدور قبل النهائي ضد إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في مباراة ستقام بمدينة دورتموند على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل بفوزه على سويسرا بنتيجة 3/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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