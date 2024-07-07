ويمبلدون.. ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن النهائي لمواجهة رونه

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انضم نوفاك ديوكوفيتش للاحتفال بفوز منتخب إنجلترا على نظيره السويسري بركلات الترجيح في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم يوم السبت، حيث تظاهر بتنفيذ ركلة ترجيح في الملعب الرئيسي بينما رفع منافسه أليكسي بوبيرين يديه ليتصدى لتسديدة وهمية على الجانب الآخر من الشبكة بعد انطلاق أصوات المشجعين في الملعب عقب سماع الأخبار القادمة من ألمانيا.

وبعد أن خسر المجموعة الأولى 6-4، تقدم بطل ويمبلدون سبع مرات 4-1 في المجموعة الثانية عندما صفقت الجماهير، مما ترك اللاعبين في حيرة لفترة وجيزة قبل أن يروا الجانب المضحك من الأمور.

وقبلها لحظات، كان ترينت ألكسندر-أرنولد قد سدد ركلة الترجيح الحاسمة ليرسل إنجلترا إلى الدور قبل النهائي بعد أن أهدر مانويل أكانجي لصالح سويسرا.

وقال ديوكوفيتش بعد وقت قصير من فوزه بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 على منافسه "افترضت أنها كانت ركلات الترجيح بين إنجلترا وسويسرا.

بدا الأمر وكأن الجمهور أراد طوال مجموعة ونصف أن يتعرف على نتيجة مباراة كرة القدم.

هل فازت إنجلترا في النهاية؟ لهذا السبب بقيتم يا رفاق. تهانينا لإنجلترا. حاولت تنفيذ ركلة جزاء، أنا أعسر، لكن أليكسي تصدى لها جيدا".