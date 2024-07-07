مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
منتخب ألمانيا بعدما ودع بطولة أوروبا أمام إسبانيا

315 ألف ألماني يوقعون على عريضة لإعادة مباراة إسبانيا

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انضم أكثر من 300 ألف شخص إلى عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، بسبب ادعاءات حول وقوع أخطاء تحكيمية بما في ذلك واقعة لمسة يد ضد مارك كوكورييا.

ضم لويز وصديقته "الساحرة".. ما قصة صفقة يوفنتوس التاريخية؟ رياضة ضم لويز وصديقته "الساحرة".. ما قصة صفقة يوفنتوس التاريخية؟

وفسر إيريك في مؤسس العريضة على موقع "تشينغ دوت أورج" الإلكتروني، هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2-1، يوم الجمعة الماضي، بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية في هذا اللغط، في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد كوكورييا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار).

إسبانيا هزمت ألمانيا بثنائية لهدف
إسبانيا هزمت ألمانيا بثنائية لهدف

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع حين تكون الذراع ليست في وضعية غير طبيعية، لن تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول، صباح يوم الأحد، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي، الثلاثاء المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط