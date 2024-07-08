الأهلي يهزم طلائع الجيش ويواصل مطاردة بيراميدز

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فاز الأهلي على ضيفه طلائع الجيش 2 - صفر يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 50 عن طريق عمرو السولية، قبل أن يضيف وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ورفع الأهلي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف بيراميدز المتصدر الذي خاض 27 مباراة، فيما لعب الأهلي 23 مباراة فقط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.