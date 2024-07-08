الكشف عن خطة رونالدو.. "لعب مباراة إلى جانب ابنه"

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أكد أدريان موتو لاعب يوفنتوس وتشيلسي ومنتخب رومانيا السابق أن كريستيانو رونالدو نجم النصر والمنتخب البرتغالي سيستمر بالملاعب حتى يلعب مباراة رسمية إلى جانب ابنه كريستيانو جونيور.

ويلعب رونالدو مع النصر السعودي منذ مطلع العام الماضي واستطاع الفوز بجائزة هداف الموسم الماضي في السعودية برصيد 35 هدفاً وهو رقم قياسي.



وقال موتو الذي خاض تجارب في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا لمنصة "إيام سبورت" الرومانية: رونالدو مصمم الآن على اللعب مع ابنه في مباراة واحدة على الأقل وهذا ما يجعله مستمراً في الملاعب حتى الآن.

وليس سراً أن كريستيانو جونيور الذي يلعب في فئات النصر السنية يرغب باللعب مع والده، إذ كشف الأخير في مقابلة سابقة: ابني يقول لي لا تعتزل، انتظر بضعة سنوات حتى نلعب سوياً.

وكشف رونالدو، الذي بلغ مع البرتغال ربع نهائي كأس أوروبا قبل الخروج أمام فرنسا بركلات الترجيح يوم الجمعة، أنه خاض آخر بطولة أوروبية له مع المنتخب الوطني.

