إيقاف لاعب فرنسي دولي هدد بـ"ضرب العرب"
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أوقف الاتحاد الفرنسي للرغبي ظهير المنتخب ميلفن جامينت بعدما نشر مقطعاً مرئياً، يتضمن تعليقات عنصرية تجاه العرب.
وانتشر مقطع مرئي للاعب البالغ من العمر 25 عاماً ويلعب مع فريق تولون قال فيه: سأضرب أول عربي أقابله في طريقي.
وقال الاتحاد الفرنسي للرغبي: ندين بشدة التصريحات التي أدلى بها ملفين جامينت في مقطع فيديو تم نشره مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي. مثل هذه التعليقات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع القيم الأساسية لرياضتنا، ولهذا تم إيقافه بشكل فوري وسيترك معسكر المنتخب المقام حالياً في الأرجنتين.
واعتذر اللاعب عن ما تفوه به، وكتب على "إنستغرام": أتفهم أن هذا ربما تسبب بالأذى وأساء إلى الكثير من الناس، وأريد أن أوضح أن هذه التعليقات لا تعكس بأي حال من الأحوال قيمي أو قيم فريق الرغبي الفرنسي، والعنصرية بكل أشكالها غير مقبولة وتتعارض مع كل ما أؤمن به.
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