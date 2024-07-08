تياغو ألكانتارا يضع حداً لمسيرته في كرة القدم
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وضع تياغو ألكانتارا لاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم حدّاً لمسيرته وأعلن الاثنين نهايتها بعمر 33 عاماً بعد موسمٍ أخيرٍ قضاه مع ليفربول الإنجليزي وعكرته كثرة الإصابات.
وكتب لاعب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق على حسابه عبر "إكس" : سأبقى دائماً أعيد لكرة القدم ما أعطتني إياه، أنا ممتن لكل الوقت الذي استمتعت فيه. شكراً كرة القدم، كل من رافقني وجعلني لاعباً وشخصاً أفضل.
وبدأ ألكانتارا المولود في إيطاليا، مسيرته الكرويّة في برشلونة الإسباني حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 2011، كما الدوري المحلي أربع مرات (2009، 2010، 2011 و2013) قبل الانتقال إلى بايرن.
وحقق نجاحاً باهراً في ألمانيا بفوزه بلقب الدوري سبع مرات متتالية، بالإضافة إلى دوري الأبطال في 2020.
انضم ألكانتارا إلى ليفربول من بايرن مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020، لكنه لم يشارك سوى في 98 مباراة بقميص الـ"ريدز" ضمن مختلف المسابقات، من بينها مباراة واحدة فقط خلال الموسم الماضي.
وصل مع المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2020، كما توّج بلقب البطولة القاريّة تحت 21 عاماً في 2011 و2013.
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