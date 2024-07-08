حكم موقوف يلاقي بيلنغهام مجدداً في مباراة إنجلترا وهولندا

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سيتولى حكم ألماني سبق إيقافه في إطار فضيحة للتلاعب بالمباريات، ولديه تاريخ مع لاعب المنتخب الإنجليزي جود بلينغهام إدارة مباراة إنجلترا وهولندا في الدور قبل النهائي من بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" يوم الأربعاء.

وتعرض فيليكس زواير (43 عاماً) والذي تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر من جانب الاتحاد الألماني عام 2016، عندما كان حكما مساعدا إلى جانب روبرت هويزر.



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وكان زواير من الحكام الذين سلطوا الضوء على فضيحة هويزر، واعترافا بدوره في كشف الأمر تم إيقافه ستة أشهر فقط، فيما تعرض هويزر للإيقاف مدى الحياة.

وجرى تغريم جود بيلنغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي من جانب الاتحاد الألماني بعدما أشار إلى تورط زواير في تلك الفضيحة عقب المباراة التي خسرها فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في عام 2021.

وانتقد بلينغهام أداء زواير بعدما رفض طلب دورتموند الحصول على ضربة جزاء ومنح أخرى لبايرن ميونخ من لمسة يد على ماتس هاملز.

وقال جود وقتها: إذا أعطيت حكما سبق اتهامه بالتلاعب بالمباريات إدارة أكبر مباراة في ألمانيا، فماذا تتوقع.

وسيقود زواير طاقم تحكيم ألمانيا كاملا في مباراة يوم الأربعاء في دورتموند، والتي أيضا ستتضمن مساعديه ستيفان لوب وماركو أشمولر، بالإضافة إلى باستيان دانكيرت حكما لتقنية (فار).