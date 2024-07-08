ساني يخضع لعملية جراحية في الفخذ
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خضع ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ خضع لعملية جراحية في الفخذ بعد أيام قليلة من توديع منتخب ألمانيا لمنافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، وذلك وفقاً لصحيفة "بيلد" إذ من المتوقع عودته للتدريبات نهاية الشهر الجاري.
ورغم إصابته منذ فترة طويلة، فإن يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا ضم ليروي ساني للقائمة التي خاضت بطولة كأس أوروبا بألمانيا، حيث خرج المنتخب المضيف من دور الثمانية بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي شارك فيها جناح بايرن أساسياً قبل استبداله بين الشوطين بسبب آلام الإصابة.
ويأمل الجناح الألماني الدولي أن يتعافى من إصابته ليبدأ الاستعداد للموسم المقبل مع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، الذي كان زميله بصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
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