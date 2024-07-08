طالبان ترفض الاعتراف بالرياضيات الأفغانيات في الأولمبياد

1 دقيقة للقراءة

لن تعترف حكومة طالبان الأفغانية بالرياضيات الثلاث اللواتي سيمثلن البلاد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الشهر، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم مديرية الرياضة التابعة لطالبان.

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية ستة رياضيين أفغان "ثلاث نساء وثلاثة رجال" بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الأفغانية التي يتواجد العديد من أعضائها في المنفى.



وقال أتال مشواني، المتحدث باسم مديرية الرياضة التابعة لحكومة طالبان، في إشارة إلى المتنافسين الرجال: ثلاثة رياضيين فقط يمثلون أفغانستان.

وتابع في حديثه لوكالة فرانس برس: في الوقت الحالي، تم إيقاف رياضة الفتيات في أفغانستان. عندما لا تمارس الفتيات هذه الرياضة، كيف يمكنهن الانضمام إلى المنتخب الوطني؟



وتجدر الإشارة الى أنّ الرياضيات الثلاث واثنين من الرياضيين الذكور يعيشون خارج أفغانستان.

أما الرياضي الوحيد الذي يعيش في البلاد هو لاعب في رياضة الجودو، فيما سيشارك مواطناه الآخران في ألعاب القوى والسباحة، أما السيدات الثلاث، فسينافسن في ألعاب القوى والدراجات الهوائية.