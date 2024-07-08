كوكوريا بثقة: إجازتي ستبدأ بعد نهائي كأس أوروبا

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بدا مارك كوكوريا مدافع المنتخب القدم مصمّماً على تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا المقامة في ألمانيا بإعلانه "إجازتي الصيفية ستبدأ في 15 يوليو" في إشارة إلى اليوم التالي للمباراة النهائية.

ولفت كوكوريا، البالغ من العمر 25 عاماً، الأنظار بشكل لافت في النسخة القارية وساهم في المشوار الرائع لمنتخب بلاده بالعلامة الكاملة في خمس مباريات وقيادته إلى نصف النهائي، حيث سيلاقي فرنسا الثلاثاء في ميونخ.



ولم يلعب أبدًا أي مباراة رسمية مع لاروخا قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية ضد كرواتيا. كما أنه لم يكن ضمن تشكيلة لا روخا للعرس القاري لولا إصابة قائد فالنسيا خوسيه غايا في نهاية مايو، فأصبح الظهير الأيسر الأساسي للمدرب لويس دي لا فوينتي.

ورد مدافع تشيلسي الإنجليزي على سؤال لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة خلال مقابلة عشية القمة ضد فرنسا، بخصوص بداية إجازته الصيفية عقب نصف النهائي (10 يوليو) أو الاثنين 15 يوليو؟، قائلا: الخامس عشر!، كان الموسم صعباً لأن هذه البطولة أبعدتنا عن عائلاتنا لفترة طويلة. لكن إذا أنهينا الأمر بالفوز باللقب، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا وسيسعد الكثير من الناس.



وتسعى إسبانيا إلى اللقب الرابع في تاريخها في الكأس القارية والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في المسابقة والذي تتقاسمه مع ألمانيا، ضحيتها الأخيرة في ربع النهائي عندما تغلبت عليها 2-1 بعد التمديد.

وتابع: كنا متعبين عقب الفوز على ألمانيا لكني كنت مسروراً جداً بالوصول إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من الفوز باللقب على بعد مباراتين.

وأكد كوكوريا صعوبة مواجهة فرنسا في دور الأربعة خصوصا نجومها المتألقين على الأجنحة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، لكنه أوضح: نحن فريق قوي ومتين. إذا عملنا معًا، يمكننا التغلب على فرنسا.

وبخصوص مواجهته لمبابي للمرّة الأولى منذ عام 2016 عندما تغلّب منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً على نظيره الفرنسي، قال: إنها مصادفة كوننا لم نواجه بعضنا البعض منذ 8 سنوات، لكن الآن سيتعيّن علينا ذلك. إنه لاعب يمكن أن يبدو غائبًا عن هجمة وينتهي به الأمر إلى صنع الفارق. سيكون الأمر صعبًا.