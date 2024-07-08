مرسيليا يفاوض يونايتد لشراء عقد غرينوود

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دخل مرسيليا الفرنسي في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لبيع عقد ماسون غرينوود لاعب الأخير، والذي أمضى الموسم الماضي معاراً إلى خيتافي.

وقد يكون المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، والذي شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى فرنسا بعدما أمضى الموسم الماضي معارا لخيتافي الإسباني، حيث شارك في 33 مباراة وسجل ثمانية أهداف.



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وارتبط غرينوود بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، ومنها لاتسيو ويوفنتوس الإيطاليان، لكن مرسيليا أصبح الأقرب لضمه في الوقت الحالي.



وتعرض غرينوود للإيقاف من جانب مانشستر يونايتد في 30 يناير عام 2022، وذلك وسط مزاعم تتعلق بامرأة شابة بعد نشر صور ومقاطع فيديو عبر الإنترنت.



واتهم غرينوود بمحاولة الاغتصاب والاعتداء لكن الادعاء العام أغلق القضية في فبراير من العام الماضي.