مودرن سبورت يمنع التعليق على وفاة أحمد رفعت

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فرضت إدارة نادي مودرن سبورت الذي ينافس في الدوري المصري لكرة القدم الحظر الإعلامي على كل منظومته، ومنعت التعليق على وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وقالت إدارة مودرن سبورت في بيان عبر مركزها الإعلامي يوم الاثنين إن هناك قرارا صدر بمنع الأحاديث الإعلامية أو الحوارات الصحافية من أي مسؤول في النادي عن وفاة اللاعب أحمد رفعت، انتظارا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.



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وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الأحد، تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في كافة الملابسات.

وتوفي أحمد رفعت السبت عن عمر يناهز 31 عاما نتيجة مشاكل في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تلفزيونية ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية، أثرت عليه مما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له أحمد رفعت في مقابلة تلفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.