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المتحرش في قبضة الشرطة البيروفية

"سبب غريب" يدفع ريال مدريد للتدخل في قضية "تحرش جنسي"

العربية.نت
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طلب نادي ريال مدريد الإسباني من الشرطة البيروفية إزالة إعلان حملة الأخيرة ضد التحرش الجنسي، بعد مقطع توعوي نشرته الشرطة يراه النادي المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 15 مرة مسيئاً لصورته.

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وانتشر مقطع مصور لرجل يرتدي قميص ريال مدريد في إحدى وسائل النقل العام في العاصمة ليما وهو يقترب بشكل مريب من فتاة كانت أمامه، قبل أن تقبض الشرطة البيروفية عليه، وهو جزء من حملة إعلانية لمكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام.

وغضب ريال مدريد من اختيار الشرطة البيروفية لشخص يرتدي قميص النادي، ما دفع مسؤوليه إلى المطالبة بإيقاف الفيديو فوراً.

وكان الفيديو مبنيا على قصة حقيقية حدثت أواخر مارس الماضي، عندما ألقت الشرطة القبض على متحرش جنسي بامرأة في مترو ليما، وكان حينها يرتدي قميص ريال مدريد.

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