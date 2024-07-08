قبل مباراة فرنسا.. قائد إسبانيا يلوح بـ"الاعتزال"
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أثار ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا ضجة واسعة قبل مباراة فرنسا يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" عندما كشف عن تفكيره بالاعتزال الدولي.
وقال موراتا قائد المنتخب في مقابلة نشرتها صحيفة "الموندو" الإسبانية صباح يوم الاثنين: من المحتمل أن أترك المنتخب بعد بطولة أوروبا، ففي إسبانيا لا يوجد احترام لأي شخص أو أي شيء. مبدياً انزعاجه الشديد من كثرة الانتقادات التي يتعرض لها.
كما أكد موراتا أيضا أنه غير متأكد من الاستمرار مع فريق أتلتيكو مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي، مضيفا أنه يشعر بأنه محبوب أكثر خارج حدود إسبانيا.
وتابع: في إسبانيا أجد صعوبة كبيرة في أن أكون سعيدا، فهم لا يحترمون أحداً.
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