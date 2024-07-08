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موراتا إسبانيا
موراتا خلال بطولة أوروبا الحالية

قبل مباراة فرنسا.. قائد إسبانيا يلوح بـ"الاعتزال"

العربية.نت
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أثار ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا ضجة واسعة قبل مباراة فرنسا يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" عندما كشف عن تفكيره بالاعتزال الدولي.

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وقال موراتا قائد المنتخب في مقابلة نشرتها صحيفة "الموندو" الإسبانية صباح يوم الاثنين: من المحتمل أن أترك المنتخب بعد بطولة أوروبا، ففي إسبانيا لا يوجد احترام لأي شخص أو أي شيء. مبدياً انزعاجه الشديد من كثرة الانتقادات التي يتعرض لها.

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كما أكد موراتا أيضا أنه غير متأكد من الاستمرار مع فريق أتلتيكو مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي، مضيفا أنه يشعر بأنه محبوب أكثر خارج حدود إسبانيا.

وتابع: في إسبانيا أجد صعوبة كبيرة في أن أكون سعيدا، فهم لا يحترمون أحداً.

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