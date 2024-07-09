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ناغلسمان كروس
كروس أشاد بالمدرب يوليان ناغلسمان

توني كروس: شعور الألمان لم أشاهده في روسيا أو قطر

ميونخ - د ب أ
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أشاد توني كروس نجم منتخب ألمانيا الذي أعلن اعتزاله بعد توديع كأس أوروبا "يورو 2024" بالمدرب يوليان ناغلسمان ونجاحه في تحسين صورة وأداء الفريق بعد أداء متواضع في البطولات الكبرى.

وودع منتخب ألمانيا البطولة على أرضه بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي، وقدم الفريق أداء رائعا بعكس سيناريو خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم.

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وقال كروس في المدونة الصوتية الخاصة به رفقة شقيقه فيليكس: لم نكن فريقا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين فقط، بل مجموعة من الأشخاص الجيدين، وكان ناغلسمان على صواب في الطريقة التي جمع بها هذا الفريق.

وأشار: لقد شعرت حقا أن 82 مليون مواطن ألماني يحلمون بالفوز ببطولة أوروبا على أرضهم.

أكد نجم ريال مدريد السابق أن هذا الشعور لم يكن ملحوظا في كأس العالم 2018 في روسيا أو 2022 في قطر.

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