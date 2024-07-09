شرطة دورتموند: مباراة إنجلترا وهولندا ليست "خطرة"

1 دقيقة للقراءة

أكدت شرطة مدينة دورتموند أنها لا تصنف مباراة إنجلترا وهولندا المقرر إقامتها الأربعاء في نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" بأنها عالية الخطورة.

وقالت الشرطة: نتوقع حدثا سلميا. لا توجد أجواء عدائية بين جماهير المنتخبين. نتوقع مهرجان كرة قدم، كبير ومثير.



مادة اعلانية

ويتوقع تواجد ما يقارب من 80 ألف مشجع هولندي و25 ألف مشجع إنجليزي في المدينة التي تقع غرب ألمانيا، علما أن الملعب يتسع فقط لـ65 ألف متفرج.

لذلك، من المتوقع أن تزدحم مناطق المشجعين في "فريدنسبلاتس" بالمدينة و"فيستفالنبارك"، بالقرب من الملعب، بالجماهير التي لا تحمل تذاكر لدخول المباراة.

كما سيكون هناك حاجة لتواجد الشرطة، خاصة أن الآلاف من الجماهير الهولندية تخطط لإقامة مسيرة للذهاب لملعب المباراة وهي ترتدي اللون البرتقالي، حيث أصبحت هذه المسيرة واحدة من أكثر الصور شهرة لهذه البطولة في الجولات السابقة.