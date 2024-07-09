مدرب ألمانيا قلق من "قذارة" نهر السين في الأولمبياد

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أبدى بيرند بيرخان مدرب منتخب ألمانيا للسباحة قلقه بشأن عدم الاستقرار على مكان إقامة منافسات السباحة في المياه المفتوحة خلال أولمبياد باريس قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق المنافسات.

ومن المفترض أن تقام منافسات السباحة المفتوحة أو الماراثونية في نهر السين مع منافسات السباحة ضمن رياضة الترايثلون.



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ويتردد أن هناك إمكانية لنقل منافسات السباحة المفتوحة إلى قناة التجديف الأولمبية بسبب ارتفاع مستويات البكتيريا في نهر السين خلال الفترة الحالية.

ويعد الألماني فلوريان ويلبروك بطل السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات في أولمبياد طوكيو مرشحا بارزا لتكرار إنجازه، ولكن استعداده للدورة القادمة لا يبدو مثاليا.

وقال بيرخان في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: إنه أمر محبط للاعبين الذين يستعدون للمنافسات، فمحاولة إقامة المنافسات في النهر تبقى مخاطرة كبيرة.

وأنفقت فرنسا ما يقرب من 1.4 مليار يورو لتحسين جودة مياه نهر السين، بينما يقوم الخبراء بفحص دوري للكشف عن معدل البكتيريا الذي يبقى مرتفعا للغاية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.