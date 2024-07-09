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ميسي الأرجنتين كندا
ميسي خلال مباراة الفريقين بدور المجموعات

مدرب الأرجنتين يؤكد جاهزية ميسي لمواجهة كندا

العربية.نت
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أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن ليونيل ميسي قائد الفريق سيكون جاهزا للمشاركة في قبل نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الثلاثاء (صباح الأربعاء) أمام كندا في نيوجيرزي رغم مخاوف من إصابة المهاجم في عضلات الفخذ الخلفية.

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وعاد ميسي للملاعب يوم الخميس الماضي في فوز الأرجنتين على الإكوادور في دور الثمانية بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بسبب الإصابة. وقد خاض المباراة بالكامل لكنه بدا أنه يعاني بدنيا.

وأهدر لاعب إنتر ميامي (37 عاما) ركلة جزاء في ركلات الترجيح التي حسمت المباراة على ملعب "إن.آر.جي" في هيوستون.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة قبل النهائي على ملعب "ميتلاف": ميسي بخير، لذلك سيكون جزءا من المباراة، نحن هادئون. مستواه يبدو جيدا. إنه عنصر أساسي بالنسبة لنا.

وستلتقي الأرجنتين وكندا للمرة الثانية في البطولة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى، حيث تغلب حامل اللقب على ممثل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 2-صفر.

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