10 رياضيين سعوديين يشاركون في أولمبياد باريس

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أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الثلاثاء مشاركة 10 رياضيين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بداية من يوم 26 يوليو الحالي وحتى 11 أغسطس المقبل، وذلك في ألعاب قفز الحواجز، والتايكوندو، وألعاب القوى، والسباحة.



وسجلت البعثة السعودية، أول تواجد سعودي نسائي في الأولمبياد عبر التأهل المباشر، بواسطة لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، بعد تأهلها من التصفيات التأهيلية الآسيوية التي أقيمت في مارس الماضي بمدينة تايان الصينية.

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ويمثل السعودية في الأولمبياد، فريق قفز الحواجز، والمكون من الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي، الذين خطفوا بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية بعد تصدرهم تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز العام الماضي.

وفي ألعاب القوى، يتواجد الرامي صاحب الـ23 عاما محمد تولو للمرة الأولى في مسيرته الرياضية في مسابقة دفع الجلة، بعد أن خطف البطاقة التأهيلية بتسجيله رقما قياسيا آسيويا خلال لقاء مدريد لألعاب القوى في يونيو الماضي، بالإضافة لزميله الواثب حسين آل حزام الذي يسجل تواجده الأول في الأولمبياد على مستوى مسابقة القفز بالزانة بحصوله على 1252 نقطة في الترتيب العالمي للمسابقة.

تتواجد لاعبة المنتخب السعودي مشاعل العايد (17 عاماً) في منافسات سباق 200 متر حرة؛ مسجلة بذلك، اسمها كأول امرأة في تاريخ السباحة السعودية تشارك بدورات الألعاب الأولمبية، بالإضافة لزميلها الصاعد وأصغر لاعب سعودي يشارك في النسخة الحالية، زيد السراج (16 عاماً) الذي سيتواجد في منافسات سباق 100 متر حرة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

ووفقا لموقع اللجنة الأولمبية السعودية الإلكتروني فقد منح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، العداءة هبة محمد مالم "بطاقة دعوة" للمشاركة بالأولمبياد ضمن سباق 100 متر للسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.