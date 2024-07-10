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أراوخو
أراوخو خرج من مباراة البرازيل بعد إصابته

أراوخو يخرج من كوبا أميركا.. ومخاوف من غيابه شهرين

العربية.نت
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كشف اتحاد أوروغواي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن المدافع رونالد أراوخو سيغيب عن المنتخب الأول حتى نهاية كوبا أميركا بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة دور الثمانية أمام البرازيل.

وتعرض أراوخو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال الشوط الأول في تعادل أوروغواي سلبيا مع البرازيل، ليعوضه خوسيه ماريا خيمنيز مدافع أتلتيكو مدريد، قبل تفوق بلاده بركلات الترجيح لتبلغ قبل النهائي.

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وقال اتحاد اللعبة في أوروغواي في بيان عن مدافع برشلونة: بعد إجراء الفحوصات، تأكد تعرضه لإصابة عضلية.

ولم يكشف البيان مدة الغياب المتوقعة للمدافع أراوخو لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إن مدة غيابه ربما تصل لشهرين.

وتلعب أوروغواي أمام كولومبيا بحثا عن بلوغ المباراة النهائية.

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