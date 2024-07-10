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أولمو سجل هدف الفوز

إسبانيا تهزم فرنسا في 4 دقائق وتبلغ نهائي كأس أوروبا

العربية.نت
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تأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024" عقب فوزه على فرنسا 2-1 يوم الثلاثاء في مباراة نصف النهائي التي احتضنها ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

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وتقدمت فرنسا بعد 9 دقائق عن طريق المهاجم راندل كولو مواني، لكن إسبانيا عادت إلى المباراة في غضون 4 دقائق بعدما عادل لامين يامال النتيجة بتسديدة رائعة جعلته أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس أوروبا، وبعد 4 دقائق أحرز داني أولمو الهدف الثاني بعدما سدد كرة اصطدمت بالمدافع جول كوندي.

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ونتنظر إسبانيا بطلة المسابقة 3 مرات، الفائز من مباراة الأربعاء بين إنجلترا وهولندا.

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