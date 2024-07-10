لامين يامال يكتب التاريخ مجدداً في كأس أوروبا
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أصبح لامين يامال النجم الصاعد في صفوف منتخب إسبانيا أصغر لاعب ينجح في تسجيل هدف في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم بعد تسجيله هدف التعادل 1 -1 لبلاده أمام فرنسا يوم الثلاثاء في المربع الذهبي لـ"يورو 2024" في ألمانيا.
ونجح يامال لاعب برشلونة الذي سيكمل عامه السابع عشر يوم السبت في تسجيل هدف التعادل للماتادور في الدقيقة 21 من المباراة المقامة في ميونخ.
وكان يامال نجح في تقديم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه خلال مشواره في البطولة القارية.
وبعمر يبلغ 16 عاما و362 يوما تفوق يامال بأكثر من عام على السويسري يوهان فونالانتين الذي كان يحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب نجح في التسجيل في كأس أوروبا بهدفه في شباك فرنسا في يورو 2004 حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما و141 يوما.
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