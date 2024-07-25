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يوسف النصيري
المهاجم المغربي لحظة وصوله إلى إسطنبول

المغربي النصيري ينضم لفنربخشة في صفقة تاريخية

إسطنبول - فرانس برس
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وقّع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري عقداً لخمسة أعوام مع فنربخشة التركي بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف إشبيلية الإسباني يوم الخميس.

وسيدفع النادي الإسطنبولي 21.2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم "أسود الأطلس" البالغ 27 عاماً والذي سيصبح أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي.

وقال النادي على "إكس": أهلاً بك في فنربخشة، يوسف النصيري.

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سجوّل اللاعب 73 هدفاً في 196 مباراةً بقميص إشبيلية الإسباني، وتوّج معه ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.

ولعب يوسف دوراً بارزاً في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وسجّل 20 هدفاً دولياً في 73 مباراة.

ويستهدف فنربخشة العودة إلى منصة التتويج في الدوري لأوّل مرة منذ 2014 وكسر أطول فترة صيام عن اللقب في تاريخه بقيادة مورينيو.

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