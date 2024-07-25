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نصير لعب 55 مباراة مع العملاق البافاري

المغربي مزراوي يقترب من الانتقال إلى وست هام

العربية.نت
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كشفت شبكة "سكاي" يوم الخميس أن المغربي نصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني بات على مقربة من الانتقال إلى وست هام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أن وست هام سيدفع 15.5 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين كحوافز مقابل التعاقد مع ظهير منتخب المغرب الدولي.

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ونشأ مزراوي المولود في هولندا في أكاديمية أياكس ، ولعب في صفوف النادي المنتمي للعاصمة أمستردام حتى 2022.

وانتقل مزراوي إلى بايرن في مايو 2022 بعقد مدته 4 أعوام، ولعب مع العملاق البافاري 55 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفاً واحداً

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