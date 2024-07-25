بنزيمة في ملعب إشبيلية.. "عقدة" وانتقام

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يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة للعودة إلى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مرة أخرى بعد غياب وذلك عندما يخوض مباراة كأس أنتونيو بويرتا الودية أمام المستضيف إشبيلية يوم الجمعة.

ويلعب الفريقان مباراة "أنطونيو بويرتا" السنوية على ملعب سانشيز بيزخوان الخاص بالنادي الأندلسي ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم المقبل.

ولعب بنزيمة مع ريال مدريد 13 مباراة على الملعب الأندلسي، تلقى الخسارة في قرابة النصف منها، بينما هز شباك الإشبيليين في 4 مرات.

وافتتح بنزيمة علاقته مع الملعب الذي يتسع لـ43 ألف مشجع بخسارة في أولى مواسمه بإسبانيا، وذلك عندما خسر 2-1 في الجولة السادسة من دوري موسم 2009-2010.

لكن الفرنسي عاد في الموسم التالي وصنع هدفاً في فوز ريال مدريد العريض على أرض إشبيلية 6-2، وفي الجولة 17 من موسم 2011-2012 صنع 3 أهداف في فوز "الميرنغي" بذات النتيجة على ذات الملعب.

وقرر جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد في مباراة إشبيلية بالجولة الرابعة من دوري موسم 2012-2013 إبقاء المهاجم الفرنسي على دكة البدلاء حتى دفع به بين شوطي اللقاء الذي انتهى أندلسياً بهدف دون رد.

وخسر كريم 4 مرات متتالية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، لكن العقدة التي طاردت النجم الفرنسي وريال مدريد في الأندلس فكها هو بنفسه بعدما سجل هدفاً شهيراً برأسه بعد مضي ساعة من اللعب، وهو أول أهدافه الدورية في ملعب إشبيلية.

وانتصر بنزيمة مرتين في الأندلس بعد ذلك الفوز، مسجلاً هدفاً في آخر مبارياته الدورية أمام إشبيلية وذلك في فوز الريال 3-2 بالجولة 32 من موسم 2021-2022.

وفي كأس الملك خاض بنزيمة مباراتين على ملعب إشبيلية، سجل هدفاً في الأولى موسم 2010-2011، وآخر في موسم 2016-2017.