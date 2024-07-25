فليك "يفرح" مشجعي برشلونة: سيرجي روبرتو خارج النادي

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كشف الألماني هانزي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني أن سيرجي روبرتو قائد الفريق لم يعد لاعبا للفريق الكتالوني، وذلك خلال مؤتمر تقديم الأول الرسمي بعد تعيينه قبل نحو شهرين.

وتعاقد برشلونة مع فليك رسميا في التاسع والعشرين من مايو الماضي قبل أن يقدمه رسميا لوسائل الإعلام يوم الخميس.

وفي معرض حديثه لوسائل الإعلام سئل مدرب منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ الألماني السابق عن خططه تجاه سيرجي روبرتو، الذي يلعب لبرشلونة منذ عام 2010، ليرد قائلاً بأن الأخير ليس لاعبا لبرشلونة في الوقت الحالي.

ودائما ما كان روبرتو في خطط مدربي برشلونة منذ بيب غوارديولا ووصولا إلى تشافي هرنانديز في الموسم الماضي.

وعرف روبرتو بلحظة خالدة في مسيرته عندما سجل الهدف السادس في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 في مباراة الريمونتادا الشهيرة.

ولم يحظ روبرتو طوال مسيرته بإعجاب كبير من قبل جماهير النادي لوجوده دائما بين كوكبة من النجوم بدءا من الحقبة التاريخية برفقة سيرجي بوسكيتس وأندريس إنييستا وتشافي هرنانديز قبل أن ينضم إليهم الشابان بيدري وغافي،