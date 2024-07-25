كندا تستفيد من فضيحة "الدرون" وتهزم نيوزلندا

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هزم منتخب كندا للسيدات منافسه نيوزلندا 2 - 1 في أولى مباريات الفريقين في منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس.

وتقدم المنتخب النيوزلندي عن طريق مكنزي باري في الدقيقة الثالثة عشرة قبل أن كندا الخسارة إلى فوز عن طريق كلوي لاكاس وإفيلين فينز.

وتسببت المباراة في فضيحة منذ يوم الاثنين الماضي عندما قام أحد محللي الأداء في منتخب كندا، جوزيف لومباردي، بمعية مساعدة المدرب جاسمين ماندر بإطلاق طائرة مسيرة "درون" للتجسس على تدريبات نيوزلندا ما دعا إلى إبعادهما وإعادتهما إلى كندا فيما قررت مدربة المنتخب بيف بريستمان الابتعاد عن الدكة في المباراة الافتتاحية كإحدى تداعيات الفضيحة.