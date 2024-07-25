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فليك لابورتا
المدرب الألماني يحمل قميص برشلونة مع الرئيس لابورتا

لابورتا "يضرب" تشافي: اللاعبون احتاجوا لشخص "يؤمن" بهم

العربية.نت
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كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يوم الخميس في مؤتمر تقديم المدرب الألماني هانزي فليك، أن لاعبي الفريق كانوا بحاجة إلى شخص "يؤمن" بقدراتهم وذلك في انتقاد مبطن للمدرب السابق تشافي هرنانديز الذي أقيل من منصبه أواخر مايو الماضي.

وتعاقد برشلونة مع هانزي فليك مطلع الشهر الماضي، وانتظر النادي حتى يوم الخميس لتقديم مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق لتقديمه رسمياً أمام وسائل الإعلام.

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وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي: للمرة الألف أكررها، إقالة تشافي من منصبه لم تكن سهلة، لكن شعر النادي بالحاجة إلى وجود شخص يؤمن باللاعبين ويمنحهم دفعة إضافية في غرفة الملابس، ونعتقد أن هانزي فليك هو الشخص المناسب لذلك.

وواصل: أخذنا بالاعتبار سيرته الذاتية وخبراته وطريقته في التدريب بالإضافة إلى الثقة التي نقلها إلى لاعبيه، إنه مليء بالحماس.

وسيكون فليك، بطل دوري أبطال أوروبا 2019-2020 مع بايرن ميونخ، مدرباً لبرشلونة في الموسمين المقبلين، بينما يستعد لخوض أول اختباراته مع النادي الكاتالوني الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ودياً في الولايات المتحدة الأميركية.

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