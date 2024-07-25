لصوص يسرقون منتخب الأرجنتين قبل بدء مباراة المغرب
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أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأولمبي مقر تدريبات الفريق تعرض للسرقة قبل الخسارة أمام المغرب 2-1 في افتتاح مشوار الفريقين في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024.
وبحسب مكتب الإدعاء العام في سانت إتيان يوم الخميس تقدم الوفد الأرجنتيني بشكوى إلى شرطة ليون.
وقال ماسكيرانو: لقد ذهبوا إلى التدريبات وسرقونا خلال الأولمبياد، لم نرغب في قول أي شيء بعد التدريب، من المزعج حدوث مثل تلك الأمور.
وأشار لاعب ليفربول وبرشلونة السابق إلى أن ساعة يد لاعب الوسط تياغو ألمادا كانت من ضمن المسروقات.
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