مدرجات ليفربول تستعد لمرحلة "الحياة بعد صلاح"

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تعتقد صحيفة "ليفربول إيكو" المهتمة بأخبار النادي الأحمر أن المشجعين بدأوا بتقبل فكرة رحيل النجم المصري، وأنها بالإضافة إلى المسؤولين عن الفريق يستعدون لمرحلة "الحياة بعد صلاح" في القريب العاجل.

وتبقى أقل من عام على نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول، إذ يواجه النادي الأحمر كذلك أزمة انتهاء عقدي نجميه ترنت ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك في ذات المدة.



وكنب إيان دويل مقالاً يوم الخميس في الصحيفة فيه: القلق الموجود لدى أنصار ليفربول يتعلق باستمرار ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، ولا يبدو أن مستقبل محمد صلاح يقلقهم بذات الدرجة.

وواصل: ربما وصلوا إلى حقيقة مفادها أن صلاح قاب قوسين أو أدنى من الخروج، إذ تلقى عرضاً من دوري روشن السعودي للمحترفين الصيف الماضي، والآن مع إمكانية خروجه مجاناً فإن الكل في ليفربول يستعد لمرحلة "الحياة بعد صلاح".

وأتبع دويل: لم يتراجع مستوى صلاح على الإطلاق في الأعوام الماضية، لكن مع بلوغه 33 عاماً، قد تبدو مسألة التنافس مع أظهرة الدوري الإنجليزي عليه صعبة، حتى وإن بقي يهتم بحالته البدنية واللياقية مثلما يفعل دوماً.

وختم: بحث ليفربول عن مهاجم يلعب على الجناح الأيمن خلال الصيف الحالي يعني أن مسؤوليه يفكرون بإيجاد خليفة لمحمد، لأنه إن لم يرحل هذا الصيف فإنه سيرحل الصيف المقبل، ولهذا يفكر مسؤولوه بطريقة تستبق الأحداث.

ويعتبر صلاح خامس هداف في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي برصيد 211 هدفاً، بينما يفصله 17 هدفاً فقط عن معادلة الأسكتلندي بيلي ليديل.

