نيوزيلندا تطلب تدخل "فيفا" في قضية "الدرون" الكندية

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دعا أندرو براجنيل الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في نيوزيلندا اليوم الخميس الاتحاد الدولي "فيفا" إلى اتخاذ إجراء عاجل إزاء فضيحة تجسس تورط فيها منتخب كندا للكرة النسائية، حامل اللقب، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس وقال إن عدم اتخاذ إجراء قد يضر بالنزاهة الرياضية للبطولة بأكملها.







وقررت بيف بريستمان مدربة منتخب كندا للكرة النسائية إبعاد نفسها عن إدارة المباراة الافتتاحية بينما طُرد أحد مساعديها ومحلل الأداء في الفريق من الأولمبياد الأربعاء في ظل مزاعم باستخدام طائرة مسيرة خلال فترتي تدريب للفريق النيوزيلندي، بينما قال اتحاد كرة القدم في كندا إنه سيباشر إجراء مراجعة مستقلة لما حدث بينما بدأ الفيفا إجراءات تأديبية.



ويفتتح منتخب كندا الذي فاز بأول ألقابه الأولمبية قبل ثلاث سنوات في طوكيو مسيرته في باريس بمواجهة نيوزيلندا في المجموعة الأولى في وقت لاحق من يوم الخميس.



وقال براجنيل في بيان يوم الخميس: لا مكان لهذا النوع من التصرفات في عالم كرة القدم ومن المهم اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة هذا الانتهاك للنزاهة. إن معرفة أن الفريق الكندي صور لقطات سرية لتدريبات فريقنا مرتين على الأقل هو أمر مقلق للغاية وإذا لم يتم التعامل مع الأمر فورا فقد تكون له آثار أوسع نطاقا على نزاهة البطولة".



وأضاف: ونظراً لخطورة الوضع والتداعيات المحتملة على النزاهة الرياضية للبطولة بأكملها، أحلنا الأمر إلى اللجنة التأديبية بـ"فيفا" سعيا لاتخاذ إجراء عاجل.



كما أبلغت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية الشرطة ووحدة النزاهة التابعة للجنة الأولمبية الدولية بواقعة الطائرة المسيرة.



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