أولمبياد باريس.. سرقة نصف مليون يورو من أسطورة البرازيل

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تعرض أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو إلى سرقة إكسسوارات شخصية تقدر قيمتها بنصف مليون يورو، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 رسميا بعد في جميع الرياضيات، لكن كانت هناك العديد من الحالات التي شككت في أمن الحدث، بعدما تعرض لاعبي منتخب الأرجنتين لكرة القدم للسرقة، وكذلك معدات فريق الدراجات الأسترالي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الجمعة، أن آرثر أنتونيس كويمبرا، المعروف بـ "زيكو"، يحضر الأولمبياد كضيف شرف وفد بلاده، تعرض للسرقة قبل حفل الافتتاح، وأبان التقرير: لم يتوقع زيكو ما سيحدث له في سيارة الأجرة التي كانت تقله في باريس، وقعت السرقة حوالي الساعة 7 مساء، يوم الخميس، عندما غادر اللاعب السابق الفندق الذي يقيم فيه، ووضع الحقيبة في الجزء الخلفي من السيارة، وتم استغلال عدم تركيزه وسرقة حقيبته من أحد الأشخاص - بعدما ترك النافذة مفتوحة.

وذكرت "ماركا" أن الحقيبة كانت تحتوي على ساعة رولكس وسوار من الألماس وأوراق نقدية تصل إلى ألفي يورو.