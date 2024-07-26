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فاز صن داونز 2 - 1

صن داونز الجنوب إفريقي يهزم الهلال والعربي في اليوم نفسه

العربية.نت
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حقق نادي صن داونز الجنوب إفريقي فوزين متوازيين في اليوم نفسه، إذ تغلب الفريق الأول على نادي الهلال السعودي 2 – 1 بينما فاز الرديف على العربي القطري 3 – صفر في اليوم نفسه.

وخسر الهلال السعودي يوم الجمعة، في مباراة ودية جرت أمام صن داونز في في النمسا.

وتقدم صن داونز أولًا في الدقيقة 53 عن طريق لوكاس روبيرو قبل أن يدرك الصربي ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال سريعًا من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ليعود الفريق الجنوب إفريقي للتقدم مجددًا عن طريق موديبا في الدقيقة 64.

وهزم صن داونز العربي القطري بثلاثية جاءت بتوقيع أبوبكر ناصر وتابيلو ماسيكو وتشريق ماتيوز.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أهلي جدة يوم 13 من أغسطس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.

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