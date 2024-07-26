فضيحة في أولمبياد باريس.. طرد مدربة كندا بسبب طائرة مسيرة للتجسس

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قررت كندا إعادة مدربة فريق كرة القدم للسيدات إلى البلاد بعد اتهامها باستخدام طائرة مسيرة للتجسس على منافسيها في أولمبياد باريس.

وكانت كندا قد استبعدت بالفعل اثنين من أعضاء الجهاز المعاون وأعادتهم إلى البلاد، يوم الأربعاء، بعد استخدام طائرة للتجسس على تدريب نيوزيلندا في فرنسا.

وقالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيان، يوم الجمعة، إنها استبعدت المدربة بيف بريستمان بعد قرار إيقافها من الاتحاد الكندي لكرة القدم.

من جانبه، قال كيفين بلو المدير التنفيذي للاتحاد الكندي لكرة القدم: وصلتنا معلومات إضافية خلال آخر 24 ساعة بشأن استخدام طائرة مسيرة للتجسس على المنافسين قبل أولمبياد باريس 2024.

وأضاف بلو: لذا قررنا إيقاف بيف بريستمان مدربة منتخب الكرة النسائية لنهاية مشوارنا في دورة الألعاب الأولمبية ولحين انتهاء التحقيقات.

ومن المقرر أن يتولى المدرب المساعد آندي سبينس قيادة الفريق الكندي في الأولمبياد.

وافتتحت كندا مشوارها بالفوز على نيوزيلندا 1-2، مساء الخميس، علما بأن بريستمان استبعدت نفسها من تدريب المباراة، يوم الأربعاء.