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كانتي لعب لليستر عاما واحدا

لاعب تشيلسي يعترف: نظفت حذاء كانتي

العربية.نت
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يأمل الشاب الموهوب كيرنان دوسبري-هول لاعب تشليسي الجديد أن يخطو على خطى قدوته الفرنسي نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة الذي كان ينظف حذاءه خلال موسم 2015-2016 التاريخي لليستر سيتي الذي انتهى بفوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشأ دوسبري-هول في ليستر سيتي وخاض أول موسم احترافي له مع الفريق الأول قبل موسمين قبل يجلبه المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا معه إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف دوسبري-هول في لقاء مطول مع "ذي أثليتك" الأميركية: في الموسم الذي توج به ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي كنت المسؤول عن أحذية كانتي، وكان دائما يترك لي البقشيش قبل أن يشرح له زملاؤه أن ترك البقشيش يعد أفضل لو كان في وقت أعياد الميلاد.

وأضاف: أعتقد بأنه ذهب وسحب الأموال من جهاز الصرف الآلي في تلك الليلة، إنه كريم و آمل أن تصبح مسيرتي في تشيلسي شبيهة بما قدمه مع الفريق.

وترك كانتي إرثا كبيرا في ناديي ليستر سيتي وتشيلسي إذ حقق مع الأول بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بينما توج مع الآخر ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل انتقاله إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي.

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