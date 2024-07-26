مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صلاح في حديث مع سلوت ومساعده

محادثات خاصة.. لاعب ليفربول يكشف رأي صلاح بشأن سلوت

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف أدريان سان ميغيل، حارس ليفربول السابق، عن رأي زميله المصري محمد صلاح في قدرات مدربه الجديد أرني سلوت الذي خلف يورغن كلوب.

أدريان قدم قميص بيتيس إلى زميله صلاح
أدريان قدم قميص بيتيس إلى زميله صلاح

وقضى الجناح المصري أفضل فتراته تحت قيادة كلوب، وفاز معه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، وأثبت نفسه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح حقق العديد من النجاحات مع كلوب
صلاح حقق العديد من النجاحات مع كلوب

وأوضح الحارس الإسباني الذي انتقل مؤخرا إلى ريال بيتيس أنه على تواصل دائم مع زملائه الآخرين في ليفربول، وقال لموقع "ذا أثلتيك": أتحدث كل يوم تقريبا مع العديد من لاعبي الفريق مثل صلاح وكوستاس تسيميكاس.

وأضاف عن رأي صلاح بشأن قدرات المدرب الجديد: أخبرني أنه يحب عمله، يتبنى طريقة كلوب، اللعب بقوة ومباشرة وبسرعة والضغط العالي والشجاعة، فريق ليفربول مصمم لذلك، لذا فإن المدرب الجديد سيعرف كيف يتكيف جيدا مع اللاعبين الذين لديه.

مدرجات ليفربول تستعد لمرحلة "الحياة بعد صلاح" رياضة مدرجات ليفربول تستعد لمرحلة "الحياة بعد صلاح"

وسيبدأ ليفربول جولته التحضيرية للموسم الجديد بمواجهة أدريان وريال بيتيس، يوم السبت، كما سيلاقي أرسنال ومانشستر يونايتد وإشبيلية، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 أغسطس المقبل ضد إيبسويتش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط