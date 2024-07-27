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صلاح نجم ليفربول

أسطورة ليفربول: صلاح سيعاني ويجب استبداله

العربية. نت
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طالب جون بارنز، أسطورة ليفربول، من النادي الإنجليزي التخلص من اللاعب المصري محمد صلاح، لأنه لن يسجل العديد من الأهداف في الموسم المقبل تحت إدارة المدرب الجديد آرني سلوت.

وفاز ليفربول بهدف نظيف على ريال بيتيس، يوم السبت، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، ووصفت وسائل إعلام بريطانية أداء صلاح بالجيد، حيث لعب دورا جديدا لم يكن معتادا عليه تحت قيادة المدرب السابق يورغن كلوب.

جون بارنز
جون بارنز

وفي حديثه على "بودكاست ليفربول الرسمي"، تحدث اللاعب السابق جون بارنز عن دور صلاح الجديد باعتباره صانع ألعاب وليس هدافا، وقال: لم نشاهد الجناح المصري ينطلق كثيرا نحو الداخل أمام بيتيس، كان يلعب في الخارج بشكل أكبر، يبدو أنه يلعب دورا جديدا في ظل وجود مهاجم تقليدي.

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ونصح بارنز إدارة ليفربول بالتعاقد مع الجناح الغاني محمد قدوس لتعويض رحيل صلاح، وزاد: كان قدوس رائعا مع وست هام في الموسم الماضي، حتى صلاح يقول إنه لن يستمر مع ليفربول، لذا يجب التعاقد مع قدوس، إنه شاب، ويلعب بنفس طريقة صلاح.

وينتهي عقد صلاح "32 عاما" في الموسم المقبل، وكان قد سجل 25 هدفا وصنع 14 في 44 مباراة الموسم الماضي.

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