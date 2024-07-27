بعد مدربة كندا.. "جواسيس" كرة القدم موضة قديمة

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أعادت حادثة تجسس منتخب كندا للسيدات الذاكرة إلى عدد من المواقف السابقة التي يلجأ خلالها المدربون إلى وسائل خفية غير قانونية تساعدهم على الفوز على المنافسين.

وألقت حادثة كندا بظلالها على أولمبياد باريس بعدما شاهد أفراد من طاقم منتخب نيوزلندا للسيدات "درون" تحلق فوق تدريبات المنتخب ليتصلوا بالشرطة ليقوموا باعتقال مالك الطائرة، جوزيف لومباردي، محلل أداء كندا للسيدات.

واعتذرت الأولمبية الكندية ولم يكن ذلك كافيا بعدما اكتشف أن هناك طائرتين مسيرتين كان بين الأولى والثانية 5 أيام، وبسبب ذلك استبعدت الأولمبية الكندية لومباردي وجاسمين ماندر، مساعدة مدرب، قبل أن تنسحب المدربة الإنجليزية بيف بريستمان من تلقاء نفسها.

وكان الفرنسي ديدييه ديشان مدرب المنتخب، اشتكى من وجود درون فوق تدريبات "الديوك" خلال كأس العالم 2014 إلا أنه لم يعرف هل كانت من أحد منافسيه في المجموعة منتخبات سويسرا والسلفادور والإكوادور، ام لا.

وغير غراهام تايلور مدرب إنجلترا في تصفيات كأس العالم 1994 موقع تدريبات المنتخب أمام النرويج، ليقيمه في موقع عسكري بعد يقينه أنه كان مراقبا إلا أن الموقع الجديد كان إلى جانب منزل صحفي رياضي نرويجي شهير قام بتسريب خطط تايلور في الصباح التالي لتخسر إنجلترا 2 – صفر في أوسلو وتخسر فرصة التأهل ويقال المدرب.

صنع التشيليون آلة خاصة بهم لتدمير مسيرة "درون" كانت تجوب فوقهم خلال التدريبات قبل مباراة أمام الأرجنتين ليكتشفوا لاحقا أن الطائرة كانت مرسلة من قبل شركة اتصالات تشيلية.

واعترف مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد في 2019، أنه أرسل متدرباً ليشاهد خطط ديربي كاونتي على الملعب زفي الركلات الحرة وغيرها وأنها لم تكن المرة الأولى له.

وكشف بييلسا حينها: شاهدنا تدريبات جميع خصومنا قبل مواجهتهم" ما دعا إلى غضب فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي آنذاك.

انتهى اللقاء بفوز ليدز 2 – صفر، وبعد اللقاء شرح بييلسا للصحفيين في مؤتمر استمر 66 دقيقة، طريقته في تحليل الخصوم باللجوء إلى عرض تقديمي ، لكن الأرجنتيني المخضرم يعتبر هذا النوع من البحث عن المعلومات ليس تجسسا بل إيجاد معلومات منذ أن كان مدربا لأتلتيك بلباو.

وسبق للمدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش الاعتراف أنه عندما كان مساعدا لمورينيو في تشيلسي الإنجليزي أنه كان يسافر نحو مقار تدريبات الأندية المنافسة متخفيا ليعرف حالة اللعبين النفسية والجسدية قبل الوصول إلى أي استنتاجات.

استخدم فريق فيردر بريمن الألماني في الدوري الألماني طائرة بدون طيار للتجسس على هوفنهايم في 2018 - لكن مدرب هوفنهايم حينها يوليان ناغلسمان، المدير الفني الآن للمنتخب الألماني، تجاهل تأثيرها.

وفي فورمولا 1 حصل فريق مكلارين على أكبر غرامة في تاريخ الرياضة، 100 مليون دولار، وتم طرده من بطولة الصانعين الرياضية لعام 2007 بعد أن تلقى المهندس مايك كوغلان وثائق تصميم فنية تم تسريبها من منافسيه فيراري.

وفي العام نفسه، عوقب فريق نيو إنغلاند باتريوتس، أنجح فريق في دوري كرة القدم الأميركية في السنوات الأخيرة بستة انتصارات في سوبر بول منذ مطلع القرن، لتسجيله الإشارات الدفاعية التي أعطيت للاعبين خلال مباراة من قبل مدربي نيويورك جيتس. تم تغريم بيل بيليشيك، مدرب نيو إنغلاند الأسطوري، 500 ألف دولار، الأكثر في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.