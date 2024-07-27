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الإنجليزية بريستمان مدربة كندا

خصم 6 نقاط من كندا بسبب "الدرون".. وإيقاف المدربة

باريس - رويترز
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم السبت خصم ست نقاط من فريق كندا للسيدات المدافع عن اللقب في أولمبياد باريس وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب فريق منافس.

وأعلن فيفا إيقاف بريستمان، التي تولت المسؤولية منذ 2020، والمسؤولين الكنديين جوزيف لومباردي وياسمين ماندر عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لعام واحد بسبب "إساءة التصرف وانتهاك مبادئ اللعب النظيف".

واشتكت نيوزيلندا من أن أحد أعضاء الجهاز المعاون للمنتخب الكندي أطلق طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات الفريق قبل مباراتهما في مستهل مشواريهما بالبطولة والتي فازت بها كندا 2-1.

ولم يعلق الاتحاد الكندي للعبة أو اللجنة الأولمبية الكندية على الفور، ومن المقرر أن تلعب كندا أمام فرنسا يوم الأحد قبل مواجهة كولومبيا يوم الأربعاء المقبل. ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى
دور الثمانية إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

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