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خوان مارتينيز شبيه سيرجيو راموس

ريال مدريد يلجأ إلى مركز الشرطة لخطف شبيه راموس

العربية. نت
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استعان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأحد لاعب أكاديمية النادي، وضمه إلى قائمة الفريق التي غادرت إلى جولة أميركا التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

خوان غادر رفقة ريال مدريد إلى أميركا
خوان غادر رفقة ريال مدريد إلى أميركا

ولم يكن خوان مارتينيز "16 عاما" ضمن خطط المدرب الإيطالي، لكن تحولا غير متوقع للأحداث دفع الصبي المولود في 2007 إلى ركوب الطائرة المتجه إلى الأراضي الأميركية.

كان الصبي يستعد للمغادرة إلى غاليسيا في شمال غرب إسبانيا، مع فريق كاستيا الذي يدربه راؤول غونزاليس، لكن فجأة تغيرت الخطط بعد إصابة المدافع فاييخو، ومخاوف من عدم جاهزيته للمباراة الودية الأولى ضد ميلان في شيكاغو.

الصبي كان ضمن خطط ريال مدريد كاستيا
الصبي كان ضمن خطط ريال مدريد كاستيا

وفي الساعات الأخيرة قبل السفر، لجأ ريال مدريد إلى مركز الشرطة، لأن إسبانيا تمنع القاصرين من العمل في الخارج دون إذن الوالدين، ولهذا السبب اضطر خوان وعائلته للذهاب إلى المركز للتوقيع على الأوراق.

وكان المدافع الشاب يعاني من نقص في الأحذية واضطر إلى طلب عدة أحذية في اللحظات الأخيرة من العلامة التجارية الراعية له.

ريال مدريد خطف اللاعب من برشلونة وأتلتيكو
ريال مدريد خطف اللاعب من برشلونة وأتلتيكو

وشبهت صحيفة "ماركا" الإسبانية خوان بأسطورة ريال مدريد سيرجيو راموس، سواء بمظهره "طوله 190 سم" أو أسلوبه لعبه.

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وكان ريال مدريد تعاقد مع خوان العام الماضي قادما من ليفانتي بعد منافسة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

ومن المتوقع أن يلعب مباراة ريال مدريد الأولى أمام ميلان، في ظل توقعات بغياب روديغر وميليتاو عن أول لقاء ودي، علما بأن بطل أوروبا سيواجه بعدها برشلونة وتشيلسي قبل خوض السوبر الأوروبي.

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