أرسنال يتعاقد مع المدافع الإيطالي الدولي كالافيوري

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تعاقد أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين مع المدافع الإيطالي الدولي ريكاردو كالافيوري قادماً من بولونيا.



ولم يتم الكشف عن المقابل المالي لصفقة كالافيوري (22 عاما). لكن وسائل إعلام إيطالية وإنجليزية قالت إن أرسنال دفع نحو 40 مليون يورو بجانب خمسة ملايين في صورة حوافز إضافية.



وقدم كالافيوري أداء رائعا مع بولونيا تحت قيادة المدرب تياغو موتا الموسم الماضي ولعب دورا حاسما في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1964 بعدما حل خامسا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وشارك المدافع في 30 مباراة بالدوري الإيطالي مع بولونيا في الموسم الماضي بعد انضمامه من روما.



وخاض كالافيوري مباراته الدولية الأولى في يونيو وشارك ثلاث مرات في أربع مباريات خاضتها إيطاليا في بطولة أوروبا 2024 ليصبح أصغر لاعب يمثّل بلاده في البطولة القارية بعد باولو مالديني.



وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان: نرحب بريكاردو وأسرته في أرسنال. هو إضافة هائلة وسيضيف لنا قوة كبيرة لتطوير خط دفاعنا، ريكاردو لديه شخصية قوية ومهارات ستجعلنا أفضل مع سعينا للفوز بالبطولات الكبرى.



ويستهل أرسنال مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة وولفرهامبتون واندرارز يوم 17 أغسطس المقبل.

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