النجم الألماني شفاينشتايغر يفكر بالتوجه لعالم التدريب

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كشف باستيان شفاينشتايغر نجم منتخب ألمانيا السابق أنه يفكر بالاتجاه إلى عالم التدريب، وذلك بعد 5 سنوات من إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأنهى شفاينشتايغر الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 وكأس العالم 2014 مسيرته مع كرة القدم بالاعتزال في 2019.



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ويعمل الألماني البالغ من العمر 39 عاما محللا تليفزيونيا، وقال لمجلة كيكر الرياضية الألمانية وم الإثنين إنه راض تماما عن عمله في ستوديوهات التحليل، لكنه يرى نفسه أقرب ليكون له دور مع فريق كرة قدم.

وأضاف باستيان: أود أن أنقل معرفتي وخبراتي إلى فريق في المستقبل، وربما أصبح مدربا في مرحلة ما.

ويعمل شقيقه توبياس مدربا، وكانت آخر محطاته مع فريق أوسنابروك أحد أندية دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.