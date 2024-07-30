تلوث نهر السين يؤجل منافسات الترايثلون

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أكد الاتحاد الدولي للترايثلون (الثلاثي) في بيان أن منافسات الرجال في دورة الألعاب الأولمبية بباريس لن تقام كما كان مقررا لها يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع مستويات التلوث في نهر السين مما يشكل ضربة للمنظمين ويترك الرياضيين يواجهون المزيد من الغموض.

وتم تأجيل السباق إلى الأربعاء لينطلق في تمام الساعة 10:45 صباحا (0845 بتوقيت غرينتش)، مباشرة بعد سباق السيدات المقرر في تمام الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم.

وقال المنظمون في وقت سابق إنهم واثقون من أن جودة المياه ستتحسن في الوقت المناسب للسباق بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الجمعة والسبت الماضيين والتي أدت إلى تلوث النهر.





وقالوا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء رغم تحسن مستويات جودة المياه خلال الساعات الماضية، إلا أن قراءات مستويات التلوث في بعض نقاط مسار السباحة لا تزال أعلى من الحدود المقبولة.

وإذا ظلت مستويات البكتيريا مرتفعة للغاية بحلول صباح الأربعاء، فمن المرجح تأجيل سباقي الرجال والنساء إلى يوم الجمعة المقبل وهو اليوم الاحتياطي المخصص لهذه السباقات.

وإذا لم تكن جودة المياه جيدة بما يكفي بحلول يوم الجمعة، فسيتم إلغاء سباق السباحة وسيتنافس الرياضيون في سباق ثنائي بدلا من ذلك.







وتجمع نحو 50 شخصا على جسر إنفاليد المشمس بحلول الساعة السابعة صباحا لمشاهدة السباق، لكنهم علموا أنه تم تأجيله.

واستثمرت السلطات في باريس مبالغ ضخمة لجعل نهر السين صالحا للسباحة كإرث رئيسي للألعاب، وأنفقت 1.4 مليار يورو على البنية الأساسية لمياه الصرف الصحي لاحتوائها والحد من تصريفها في المجرى المائي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بالسباحة في النهر بنفسها في محاولة لإقناع المشككين، بينما أعلنت سلطات العاصمة الفرنسية عن خطط لفتح ثلاثة مواقع للسباحة في نهر السين للجمهور بحلول يونيو من العام المقبل.

لكن المخاطرة بأن النهر سيكون نظيفا بدرجة كافية في يوم سباق الثلاثي لم تكن مضمونة النجاح أبدا، خاصة وأن جودة المياه تختلف على نطاق واسع من يوم لآخر.



ويؤدي هطول الأمطار في كثير من الأحيان إلى فيضان أنظمة الصرف الصحي في النهر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تركيزات البكتيريا المسببة للعدوى.

وكان سيث رايدر، واحد من 55 لاعبا في يشاركون في سباق الرجال، يتخذ إجراءات غير تقليدية للاستعداد للتعرض للبكتيريا.

وقال الرياضي الأمريكي في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي: نعلم أنه سيكون هناك تعرض لبعض البكتيريا، لذلك أحاول فقط تعريض نفسي لقليل من البكتيريا في حياتي اليومية.

وواصل: أشياء صغيرة على مدار اليوم، مثل عدم غسل يديك بعد الذهاب إلى الحمام وأشياء من هذا القبيل.

وبعد القفز في نهر السين يستعد الرياضيون للمنافسة خلال سباقات الدراجات والعدو قبل العودة إلى حيث بدأوا.