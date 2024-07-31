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كروفورد ومادريموف بعد قياس الوزن

السبت.. أولى نزالات موسم الرياض خارج السعودية بين كروفورد ومادريموف

العربية.نت
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اكتمل وصول الملاكمين المنافسين يوم السبت المقبل في نزال "Riyadh Season Card"، والذي سيقام ضمن أول الأحداث لـ"موسم الرياض" خارج السعودية في ملعب BMO في لوس أنجليس.

وتوافد المنافسون يوم الثلاثاء في شاطئ سانتا مونيكا لتحية الجماهير وإجراء اللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام.

ويقام النزال المنتظر على أرض ملعب BMO في لوس أنجلوس، حيث يتنافس النجم البارز تيرينس كروفورد مع إسرائيل مادريموف على لقب بطولة العالم لوزن Super-Welterweight لمنظمة WBA ولقب WBO الوسيط.

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وقد أعرب الملاكم العالمي كروفورد في وقت سابق، عن فخره واعتزازه بهذا التعاون مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والمشاركة في أول حدث ملاكمة لموسم الرياض في أميركا، معبراً عن حماسه الشديد للعودة للحلبة في الوزن الرابع له واصفا ًهذا النزال بأنه فرصة كبيرة للتأكيد على بطولته وأفضليته عالمياً.

كما أكد مادريموف "تيرينس كروفورد هو أحد أبطال الملاكمة المفضلين لديه وأحد أفضل الملاكمين في العالم، مشدداً على أنه متحمس جدًا لهذه الفرصة لإثبات نفسه وسيفعل ذلك".

ويسعى كروفورد (40-0، 31 ضربة قاضية) ليصبح بطلًا عالميًا في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط (154 رطل) بعد أن تمكن من السيطرة على فئة Welterweight بفوزه المذهل بالضربة القاضية على إيرول سبينس ليتوج ببطولة "بطل بلامنازع" في 147 رطلاً في لاس فيغاس يوليو الماضي، والنجم من أوماها نجح في فئتي الوزن الخفيف السوبر والوزن الخفيف، والآن يسعى للانتصار في الفئة الرابعة لتعزيز مكانته كأحد أعظم الملاكمين في التاريخ.

ويعد مادريموف (10-0-1، 7 ضربة قاضية) البطل الذي يقف في طريق كروفورد، إذ يدافع البطل الأوزبكي عن لقبه للمرة الأولى ضد أصعب المنافسين الممكنين بعد أن فاز بالحزام بأسلوب مذهل في آخر مباراة له في السعودية، وخاض الشاب البالغ من العمر 29 عامًا مباراته ضد ماغوميد كوربانوف للفوز باللقب في الرياض في مارس، وتمكن من إيقاف الروسي في الجولة الخامسة ليواصل سلسلة انتصاراته المثيرة في مسيرته المحترفة.

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